HOME FINANCE HOT ISSUE

Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |18:01 WIB
Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata
Sri Mulyani sebut perubahan iklim ancaman nyata
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut perubahan iklim adalah ancaman nyata. Dia pun mengungkap kekhawatirannya tentang krisis iklim yang terjadi belakangan ini.

Dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta International Center, Jumat (06/09/2024), Menteri Sri Mulyani menyebut bahwa ini menjadi topik penting yang harus dicari jalan keluarnya guna menyelamatkan generasi mendatang.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan penanganan masalah perubahan iklim tak kalah penting dengan tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama yang sangat menantang.

"Kita harus memastikan bahwa akan ada tempat yang lebih baik untuk ditinggali bagi kita semua, bagi anak-anak kita, atau dalam kasus saya, cucu-cucu saya, dan seluruh generasi muda dan generasi mendatang," ujarnya.

Menteri Sri Mulyani mengungkap bahwa masalah krisis iklim telah mencuat dalam seabad terakhir. Ia menilai masalah ini tidak bisa dilepaskan dengan pertumbuhan industri, di mana industri berhasil menciptakan kemakmuran namun di sisi lain memberikan dampak pada lingkungan.

"Manufaktur dalam industrialisasi, menciptakan peningkatan kemakmuran. Banyak orang keluar dari kemiskinan, tetapi pada saat yang sama, mengalami konsekuensi yang mengerikan. Dampak negatif emisi karbon tidak dapat disangkal," kata Sri Mulyani.

