Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk soal Perubahan Iklim, Ekonomi Bisa Goyang

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani membawa kabar buruk soal dampak perubahan iklim ke ekonomi. Dia menyebutkan berdasarkan sebuah studi, perubahan iklim dapat menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 10% pada 2025.

Diakui Menkeu, angka itu amatlah besar. Apalagi dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini.

"Ini (penurunan) cukup besar, 10% dari PDB. Setiap kali kita berusaha meningkatkan PDB sebesar tiga%, seperti tahun 2024 dan 2025 ini, dibutuhkan usaha yang sangat besar, terutama dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim)," jelasnya dalam International Sustainibility Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/92024).

Menkeu menuturkan, kehilangan 10% PDB itu akan memberikan konsekuensi yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi. Namun juga dalam upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.

Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang menyebabkan meningkatnya frekuensi bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang telah dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan memakan biaya yang sangat besar.

Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Kelompok masyarakat miskin cenderung menjadi pihak yang paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan ketegangan politik.