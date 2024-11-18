Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Komit Kurangi Emisi Penerbangan di COP29 Azerbaijan

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |21:01 WIB
RI Komit Kurangi Emisi Penerbangan di COP29 Azerbaijan
RI Kurangi Emisi Penerbangan. (Foto: Okezone.com/AP 2)
A
A
A

JAKARTA - Ajang The 29th Conference of the Parties (COP29) UNFCCC atau Konferensi Iklim PBB diselenggarakan di Baku, Azerbaijan. Di ajang tersebut, Indonesia menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi pada sektor penerbangan.

Direktur Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menjelaskan strategi inovatif perusahaan dalam mendukung dekarbonisasi penerbangan menggunakan Used Cooking Oil (UCO) sebagai bahan bauran nabati pada Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Dalam presentasinya di forum internasional bertajuk "Meningkatkan Komitmen Energi Terbarukan di Indonesia: Fokus pada penggunaan Minyak Goreng Bekas (UCO) dan Potensinya Sebagai Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (SAF)" (Enhancing Ambition in Renewable Energy in Indonesia: Focusing on Used Cooking Oil (UCO) & Its Potential to Be Sustainable Aviation Fuel (SAF)) di Indonesia Pavilion.

Riva menjelaskan bahwa SAF berbasis UCO tidak hanya memberikan alternatif bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga memanfaatkan bahan baku yang selama ini dianggap limbah.

“Sejalan dengan proposisi nilai kami untuk menjadi The Energy Solution Provider and The Carbonization Partner, kami di sektor hilir membentuk strategi yang kami sebut Pertamina One Solution, melalui Pertamina One Solution ini, kami meningkatkan potensi volume SAF berbasis UCO dan membantu pelanggan kami untuk mengurangi emisi hingga 84% dibandingkan dengan bahan bakar jet konvensional,” jelas Riva, Senin (18/11/2024).

Pertamina Patra Niaga telah memulai memasarkan SAF berbasis UCO ini pada ajang Bali International Air Show September lalu dan telah mengantongi sejumlah kerjasama dengan beberapa pelanggan maskapai di sekitar Asia Tenggara sebagai bagian dari pra-pemasaran sebelum SAF akan mulai diproduksi oleh Kilang pada Kuartal pertama tahun 2025.

Nantinya, peran Pertamina Patra Niaga dalam bisnis UCO ini sebagai hub bagi pengumpulan UCO yang berasal dari berbagai industri kuliner maupun konsumsi rumah tangga, dengan memanfaatkan sebaran titik unit penjualan milik Pertamina Patra Niaga yang tersebar di seluruh Indonesia, UCO yang terkumpul akan dikirimkan untuk diolah menjadi biofuel oleh anak perusahaan Pertamina lainnya yaitu Kilang Pertamina Internasional.

Program ini juga sejalan dengan strategi Pertamina One Solution, sebuah inisiatif holistik yang mengintegrasikan berbagai solusi energi berkelanjutan, mulai dari pengumpulan limbah minyak goreng atau UCO hingga distribusi bahan bakar ramah lingkungan. Sustainable Aviation Fuel yang dihasilkan dari UCO diharapkan dapat mengurangi jejak karbon pada industri penerbangan domestik, yang selama ini menjadi salah satu sektor penyumbang emisi terbesar.

“Langkah ini adalah upaya kami mendukung produksi SAF dengan meningkatkan dan memperoleh sisi positif dari pengumpulan UCO dari 0,3 juta ton pada 2023 yang diharapkan menjadi 1,5 juta metrik ton per tahun pada 2030 nanti,” tambah Riva.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182186/hashim-YM0O_large.png
Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/320/3138368/menko_ahy-052B_large.jpg
Pendanaan dan Kebijakan Jadi Tantangan Hadapi Krisis Iklim-Urbanisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/320/3074412/ancaman-perubahan-iklim-bahlil-transisi-energi-harus-kita-lakukan-jaCqUaw7d2.png
Ancaman Perubahan Iklim, Bahlil: Transisi Energi Harus Kita Lakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059699/sri-mulyani-bawa-kabar-buruk-soal-perubahan-iklim-ekonomi-bisa-goyang-kOOsFBuLx8.jpg
Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk soal Perubahan Iklim, Ekonomi Bisa Goyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059661/ngeri-sri-mulyani-perubahan-iklim-ancaman-nyata-G0yvrxmu4z.jpg
Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059365/astra-dukung-transisi-energi-dekarbonisasi-di-sektor-transportasi-zsFgDDTuLU.jpg
Astra Dukung Transisi Energi, Dekarbonisasi di Sektor Transportasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement