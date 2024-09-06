Astra Dukung Transisi Energi, Dekarbonisasi di Sektor Transportasi

JAKARTA - Astra mendukung percepatan dekarbonisasi Indonesia melalui partisipasi dalam International Sustainability Forum (ISF) 2024. Astra telah melakukan berbagai inisiatif dalam mendukung target pengurangan emisi karbon scope 1 dan 2 sebesar 30% pada 2023 seperti yang tertuang dalam Astra 2030 Sustainability Aspirations.

“Partisipasi Astra dalam ISF 2024 adalah langkah penting dalam mendukung aspirasi keberlanjutan Astra 2030 Sustainability Aspirations, yang mencerminkan komitmen kami untuk berkontribusi pada transisi menuju masa depan yang lebih hijau. Melalui forum ini, kami berharap dapat menguatkan kolaborasi dengan para pemangku kebijakan, pakar, dan investor dari seluruh dunia untuk menciptakan perubahan nyata bagi keberlanjutan Indonesia dan dunia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra, Riza Deliansyah, Jumat (6/9/2024).

BACA JUGA: Alasan Monas Jadi Tempat Gala Dinner Tamu Kehormatan Indonesia International Sustainability Forum 2024

ISF 2024 fokus pada 5 pilar pembahasan yaitu ekonomi hijau (Green Economy), transisi energi (Energy Transition), konservasi alam dan keanekaragaman hayati (Biodiversity and Nature Conservation), gaya hidup berkelanjutan (Sustainable Living) dan ekonomi kelautan (Blue Economy).

Astra turut berbagi pengalaman terkait praktik terbaik bagi para pemangku kepentingan melalui sesi talkshow yang diadakan pada hari pertama perhelatan ISF 2024 yaitu “Driving the Future of Emission-Free Transport” yang disampaikan oleh Direktur Astra Henry Tanoto, serta sesi “Zero Emission Transportation & Infrastructure” yang disampaikan oleh Direktur Astra Hamdhani Dzulkarnaen Salim.

Dukungan Astra dalam ISF 2024 juga diwujudkan melalui pameran ISF 2024 dengan menghadirkan produk-produk inovatif dan ramah lingkungan Grup Astra yang diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait praktik berkelanjutan dan mendorong kolaborasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Adapun produk yang dihadirkan yaitu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan juga solar panel. Produk ramah lingkungan tersebut sejalan dengan inisiatif Astra untuk mendukung transisi energi yang berkelanjutan serta menjadi upaya Astra dalam mengurangi emisi karbon.