HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Bervariasi Jelang Pertemuan Dagang AS-China

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |21:46 WIB
Wall Street Bervariasi Jelang Pertemuan Dagang AS-China
Wall Street dibuka bervariasi pada perdagangan Jumat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street dibuka bervariasi pada perdagangan Jumat (waktu setempat), seiring sikap investor yang mencermati pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump soal tarif terhadap barang-barang China, menjelang pertemuan penting antara perwakilan kedua negara akhir pekan ini.

Indeks Dow Jones melemah tipis 0,05%, S&P 500 naik 0,06%, dan Nasdaq 100 menguat 0,09%. Demikian dilansir dari Investing, Jumat (9/5/2025).

Presiden Trump menyatakan bahwa tarif 80% untuk barang asal China dinilai cukup tepat. Padahal, bea masuk saat ini yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk China masih berada di level 145%.

Pernyataan ini memicu ketidakpastian baru di kalangan pelaku pasar.

Di sisi lain, laporan Reuters menyebut India menawarkan pemangkasan tarifnya dengan AS dari hampir 13% menjadi di bawah 4% demi mendapatkan pengecualian dari tarif Trump.

Sementara itu, pelaku pasar juga menantikan pernyataan beberapa pejabat The Fed usai bank sentral AS memutuskan untuk menahan suku bunga.

 

Halaman:
1 2
