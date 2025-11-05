Peringatan CEO Bank-Bank Besar Guncang Pasar Saham AS

Pasar saham tertekan setelah para CEO bank memperingatkan soal potensi koreksi pasar. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, melemah pada penutupan perdagangan Selasa (4/11/2025) waktu setempat. Pasar saham tertekan setelah para CEO bank memperingatkan soal potensi koreksi pasar di tengah kekhawatiran atas valuasi saham teknologi dan ketidakpastian mengenai langkah lanjutan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 251,44 poin atau 0,53 persen menjadi 47.085,24, S&P 500 (SPX) melemah 80,42 poin atau 1,17 persen ke posisi 6.771,55, sedangkan Nasdaq Composite (IXIC) anjlok 486,09 poin atau 2,04 persen menjadi 23.348,64.

Ketiga indeks utama Wall Street sama-sama tergelincir ke wilayah negatif setelah CEO Morgan Stanley dan Goldman Sachs memicu kekhawatiran akan terbentuknya market bubble.

Hal ini terjadi setelah S&P 500 terus mencatatkan rekor tertinggi baru, sebagian besar didorong oleh lonjakan saham terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Di Bursa Efek New York (NYSE), jumlah saham yang melemah melampaui yang menguat dengan rasio 2,45 banding 1. Terdapat 68 saham mencapai level tertinggi baru dan 178 saham menyentuh level terendah baru.

Sementara di Nasdaq, 1.134 saham menguat dan 3.578 saham melemah, dengan rasio penurunan terhadap penguatan sebesar 3,16 banding 1.