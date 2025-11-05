Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Peringatan CEO Bank-Bank Besar Guncang Pasar Saham AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |07:53 WIB
Peringatan CEO Bank-Bank Besar Guncang Pasar Saham AS
Pasar saham tertekan setelah para CEO bank memperingatkan soal potensi koreksi pasar. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street, melemah pada penutupan perdagangan Selasa (4/11/2025) waktu setempat. Pasar saham tertekan setelah para CEO bank memperingatkan soal potensi koreksi pasar di tengah kekhawatiran atas valuasi saham teknologi dan ketidakpastian mengenai langkah lanjutan pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed).

Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 251,44 poin atau 0,53 persen menjadi 47.085,24, S&P 500 (SPX) melemah 80,42 poin atau 1,17 persen ke posisi 6.771,55, sedangkan Nasdaq Composite (IXIC) anjlok 486,09 poin atau 2,04 persen menjadi 23.348,64.

Ketiga indeks utama Wall Street sama-sama tergelincir ke wilayah negatif setelah CEO Morgan Stanley dan Goldman Sachs memicu kekhawatiran akan terbentuknya market bubble.

Hal ini terjadi setelah S&P 500 terus mencatatkan rekor tertinggi baru, sebagian besar didorong oleh lonjakan saham terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Di Bursa Efek New York (NYSE), jumlah saham yang melemah melampaui yang menguat dengan rasio 2,45 banding 1. Terdapat 68 saham mencapai level tertinggi baru dan 178 saham menyentuh level terendah baru.

Sementara di Nasdaq, 1.134 saham menguat dan 3.578 saham melemah, dengan rasio penurunan terhadap penguatan sebesar 3,16 banding 1.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180838//kredit-lE2z_large.png
OJK Ingatkan Semua Bank Jaga Tata Kelola Meski Kejar Target Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/278/3180814//saham-FJ1C_large.jpg
Wall Street Pekan Depan Diuji Laporan Keuangan Big Cap dan Sentimen Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/25/3180818//ancol-wx9A_large.jpg
Destinasi Wisata Ancol Ajak Bank BUMN Tingkatkan Sektor Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981//purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177622//purbaya-UxNE_large.jpg
Purbaya Kritik OJK dan BI: Alat Ukur Likuiditas Perbankan Selama Ini Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177550//jenny-TrKV_large.jpg
Dampak Penempatan Rp200 Triliun di Bank Baru Terasa Akhir Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement