HOME FINANCE PROPERTY

Bangun Sekolah Rakyat Dianggarkan Rp25,8 Triliun, BUMN Karya Mulai Eksekusi 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |19:54 WIB
Bangun Sekolah Rakyat Dianggarkan Rp25,8 Triliun, BUMN Karya Mulai Eksekusi 2026
Bangun Sekolah Rakyat Dianggarkan Rp25 Triliun. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,8 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Proyek ini akan mulai dieksekusi pada 2026 melalui skema penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya guna mempercepat proses pelaksanaan.

"Sesuai Perpres (Peraturan Presiden) kita bisa menugaskan BUMN Karya, karena untuk percepatan," ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PU, Jumat (9/5/2025).

Dody menjelaskan bahwa nantinya BUMN Karya bisa menjalin kerja sama dengan kontraktor lokal untuk menggarap proyek tersebut. Pemerintah menyediakan anggaran sekitar Rp150 triliun untuk pembangunan sekolah baru yang akan tersebar di seluruh Indonesia.

"Nanti dari BUMN Karya, terserah mereka bisnis to bisnis-nya dengan kontraktor lokal seperti apa. Tapi yang kita kejar BUMN Karya-nya," tambahnya.

1. Proyek Sekolah Rakyat Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Dody menjelaskan proyek pembangunan sekolah seperti yang diharapkan Presiden Prabowo harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana olahraga, tempat ibadah, hingga wisma yang nantinya bisa menampung sekitar 1.000 siswa.

2. Prioritas Pembangunan Sekolah Rakyat

Pada kesempatan itu, Dody mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lebih jauh dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial untuk memilih lokasi pembangunan sekolah rakyat. Namun, pembangunan sekolah rakyat ini akan diprioritaskan di daerah desil 1 dan desil 2.

 

