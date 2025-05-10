Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata 5 Bisnis Ini Milik Luna Maya, Istri Maxime Bouttier

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |08:00 WIB
Ternyata 5 Bisnis Ini Milik Luna Maya, Istri Maxime Bouttier
Bisnis Luna Maya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berikut 5 bisnis yang ternyata dimiliki oleh Luna Maya, istri dari Maxime Bouttier. Luna Maya resmi menjadi istri Maxime Bouttier setelah mereka melangsungkan akad nikah yang dilakukan di Bali pada Rabu, (7/5/2025).

Luna Maya tentu sudah sangat dikenal sebagai artis dan pembawa acara TV di Indonesia. Namun, di balik popularitasnya, istri Maxime Bouttier ini juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam melihat peluang bisnis.

Perjalanan bisnis seorang Luna Maya menarik untuk kita ketahui, pasalnya Luna Maya tidak ingin menghabiskan uangnya dari hasil usaha dan kerja kerasnya di industri hiburan.

Artis kelahiran Denpasar, Bali ini mempunyai sedugang bisnis di berbagai bidang. Mulai dari bisnis fashion, kecantikan, hingga properti. Berikut adalah 5 bisnis yang dimiliki oleh Luna Maya

1. NAMA Beauty

NAMA Beauty adalah salah satu bisnis Luna Maya di bidang kosmetik dan kecantikan. Ia mendirikan NAMA Beauty ini pada tahun 2019 lalu, dengan menggandeng Marcel Lukman sebagai partner bisnisnya. NAMA Beauty sempat meraih pendanaan tahap awal (Seed Funding) pada November 2021 senilai US$5 juta atau sekitar Rp75 miliar yang dipimpin oleh AC Ventures. Tidak hanya berkualitas, produk kosmetik NAMA Beauty punya Luna Maya ini juga mempunyai harga yang terjangkau.

 

