HOME FINANCE SMART MONEY

10 Ide Usaha Modal Rp5 Juta yang Cocok untuk Pemula

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |23:27 WIB
JAKARTA – 10 ide usaha modal Rp5 juta yang cocok untuk pemula. Ketika hendak memulai dunia bisnis, modal yang besar sering kali menjadi hambatan utama. Namun, saat ini modal yang terbatas bukan menjadi halangan untuk meraih kesuksesan.

Ketika modal terbatas, kita akan terpacu untuk membaca peluang ide bisnis yang sesuai dengan modal kecil.

Keterbatasan modal juga turut membuat seseorang lebih bekerja keras serta bertekat kuat demi mencapai kesuksesan.

Pasalnya, kebanyakan orang akan berpikir bisnis yang berhasil perlu modal yang besar untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar.

Namun, terdapat banyak ide usaha dengan modal kecil yang bisa dijalankan. Berikut Okezone merangkum 10 ide usaha modal 5 juta yang cocok untuk pemula, Kamis (13/2/2025).

1. Konter Pulsa

Konter pulsa dapat menjadi salah satu rekomendasinya karena dapat dilakukan secara rumahan. Dengan modal awal 5 juta, kamu dapat membeli etalase, saldo pulsa, serta melengkapi beberapa voucher paket data.

Jika memiliki modal lebih, kamu dapat menggunakannya untuk membeli barang terkait dengan ponsel. Seperti, headset, casing HP, charger, kabel data, dan sebagainya. Hal ini juga dapat dilakukan saat usaha konter sudah berjalan dengan lancar.

Tips yang bisa diterapkan saat berjualan ini adalah menerapkan harga yang sesuai dengan standar pasaran atau bahkan kalau bisa di bawahnya. Jangan sampai mematok harga yang mahal atau tinggi karena dapat membuat customer merasa kapok untuk membeli lagi.

Sebaliknya, dengan mematok harga yang terjangkau, maka customer akan merasa senang dan kembali lagi. Meskipun untung menipis, tetapi apabila dikali dengan pelanggan yang melimpah pasti akan menjadi banyak, dan memiliki dampak panjang yang bagus. Bahkan dapat menjadi agen.

2. Dropshipper

Sistem usaha ini juga dinilai memiliki peluang yang cukup menjanjikan bagi banyak pelaku bisnis UMKM, yaitu dengan menjadi penjual dropship. Dengan modal yang cukup rendah, keuntungan yang didapatkan bisa jauh lebih besar.

Seperti yang kita ketahui, sistem dropship ini membuat harga dari barang yang hendak dibeli jauh lebih murah daripada normalnya.

Dengan ini, tentunya kamu mendapatkan harga super murah dari barang yang hendak dijual dan dapat mematok harga di atasnya untuk meraih keuntungan yang lebih besar.

 

Halaman:
1 2 3
