4 Fakta Rumor Grab Merger dengan Goto

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |06:08 WIB
4 Fakta Rumor Grab Merger dengan Goto
Fakta Rumor Merger Grab-GoTo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan layanan transportasi dan jasa berbasis aplikasi, Grab Indonesia menepis rumor yang akan melakukan merger dengan sesama pelaku di industri ride-hailing, Gojek (PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk).

“Grab memahami bahwa ada banyak spekulasi yang beredar terkait merger antara Grab dengan salah satu pelaku industri. Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi, sehingga kami tidak dapat menanggapinya lebih lanjut,” kata Chief of Public Aﬀairs Grab Indonesia Tirza Munusamy dalam keterangan resmi di Jakarta.

Berikut fakta rumor marger Grab dan GoTo yang dirangkum Okezone, Senin (19/5/2025):

1. Memberdayakan Pelaku Ekonomi

Tirza mengatakan, fokus perusahaan saat ini adalah memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri dan berkelanjutan di Indonesia.

Bersamaan dengan rumor merger ini, Tirza juga menegaskan bahwa kegiatan operasional Grab sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal.

“PMA adalah struktur hukum yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan global yang berinvestasi di Indonesia dan telah menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan bisnis berskala besar, mempercepat adopsi teknologi, dan mendukung inovasi lintas sektor,” ujar Tirza.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
