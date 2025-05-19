Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PPATK Blokir 28.000 Rekening, Rawan Dipakai Judol hingga Perdagangan Narkoba

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |12:03 WIB
PPATK Blokir 28.000 Rekening, Rawan Dipakai Judol hingga Perdagangan Narkoba
PPATK Blokir 28.000 Rekening Pasif atau Dormant. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara operasional 28.000 rekening pasif atau dormant sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah ini dilakukan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

1. Cegah Pencucian Uang

“Langkah ini merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh PPATK dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dikutip dari Antara, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa dormant merupakan istilah perbankan yang digunakan untuk menggambarkan rekening bank yang sudah lama tidak melakukan transaksi, seperti penarikan, penyetoran, atau transfer, dalam periode tertentu.

2. Lindungi Nasabah

Lebih lanjut, Ivan menyampaikan bahwa pemblokiran sementara juga dilakukan sebagai bagian dari upaya PPATK dalam melindungi kepentingan umum serta menjaga integritas sistem keuangan Indonesia.

“Penghentian sementara transaksi rekening dormant bertujuan memberikan perlindungan kepada pemilik rekening, serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," jelasnya.

 

