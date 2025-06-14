Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal Barang Rampasan Negara dan Manfaat Bagi Masyarakat

Ameiliani Putri , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |17:10 WIB
Mengenal Apa Itu Barang Rampasan Negara? (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Apa itu barang rampasan negara? Istilah ini kerap kita ketahui, namun belum terbayang seperti apa bentuk barang rampasan negara dan manfaatnya pada masyarakat. 

Barang rampasan negara merupakan salah satu bentuk upaya negara dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan. Barang rampasan adalah barang milik pelaku kejahatan yang disita melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Menurut informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Sabtu (13/6/2025), perampasan hanya bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, sehingga tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Barang rampasan biasanya berasal dari:
* Hasil tindak pidana seperti korupsi, narkotika, atau pencucian uang,
* Alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana,
* Atau barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

Tiga lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan perampasan adalah Kejaksaan RI sebagai eksekutor utama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus korupsi, serta Oditur Militer untuk perkara hukum militer.

Lantas, ke mana perginya barang rampasan ini?

Setelah dirampas, pengelolaan barang tersebut diserahkan kepada DJKN. Barang rampasan kemudian bisa:
1. Dilelang kepada masyarakat umum,
2. Digunakan oleh instansi pemerintah,
3. Dihibahkan,
4. Atau dimusnahkan jika dinilai berbahaya atau tidak layak dimanfaatkan.

Hasil dari lelang barang rampasan akan masuk ke kas negara dan dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik.

 

Halaman:
1 2
