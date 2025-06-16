Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp8.000 Jadi Rp1.968.000 per Gram, Cek Daftar Terbarunya

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp8.000 Jadi Rp1.968.000 per Gram, Cek Daftar Terbarunya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulai hari ini naik Rp8.000 ke Rp1.968.000 per gram dari harga sebelumnya Rp1.960.000 per gram. Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp8.000 ke Rp1.812.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Senin (16/6/2025):

Emas 0,5 gram: Rp1.034.000

Emas 1 gram: Rp1.968.000

Emas 2 gram: Rp3.876.000

Emas 3 gram: Rp5.789.000

Emas 5 gram: Rp9.615.000

Emas 10 gram: Rp19.175.000

Emas 25 gram: Rp47.812.000

Emas 50 gram: Rp95.545.000

Emas 100 gram: Rp191.012.000

Emas 250 gram: Rp477.265.000

Emas 500 gram: Rp954.320.000

Emas 1.000 gram: Rp1.908.600.000

(Dani Jumadil Akhir)