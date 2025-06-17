BRI Fellowship Journalism 2025, Dukung Insan Pers yang Berkualitas

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen membangun ekosistem jurnalisme yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kolaborasi strategis dengan jurnalis melalui pelaksanaan program BRI Fellowship Journalism 2025.

Program ini menjadi bentuk nyata sinergi antara BRI dan insan pers nasional dalam membangun ekosistem jurnalisme yang sehat dan berkelanjutan. Para peserta tidak hanya memperoleh akses pendidikan pascasarjana, tetapi juga mendapatkan pembekalan intensif dari 20 mentor yang terdiri dari Pemimpin Redaksi dan jurnalis senior dari berbagai media ternama di Indonesia.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan, BRI Fellowship Journalism merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk menciptakan kolaborasi berkelanjutan antara dunia media dan institusi perbankan

“Program ini merupakan bentuk kolaborasi yang positif antara BRI, media, dan rekan-rekan jurnalis, sehingga semua pihak mendapatkan manfaat dari pelaksanaannya. Tujuan utama dari program ini adalah membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara BRI, media, dan jurnalis di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Program ini menyeleksi 256 jurnalis dari berbagai seluruh pelosok Indonesia, dengan total 275 karya jurnalistik yang dikirimkan. Proses seleksi dilakukan secara ketat melalui tiga tahapan yaitu administrasi, psikotes, dan Journalist on Site.