Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

APBN Tekor Lagi Rp21 Triliun pada Mei 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |15:30 WIB
APBN Tekor Lagi Rp21 Triliun pada Mei 2025
Menkeu Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2025 mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau setara dengan 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

1. Kondisi Defisit

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kondisi defisit ini disebabkan karena realisasi belanja negara yang melebihi pendapatan negara.

“Dari overall balance, keseimbangan keseluruhan APBN KiTa, posisi Mei 2025 mengalami defisit Rp21 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, Selasa (17/6/2025).

Realisasi belanja negara sampai Mei 2025 tercatat mencapai Rp1.016,3 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp322 triliun. Capaian tersebut merepresentasikan 28,1 persen dari total pagu belanja negara tahun ini.

Kondisi ini berbeda dibandingkan bulan sebelumnya. Pada April 2025, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171663/purbaya-J6th_large.jpg
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.388,8 Triliun di Akhir Agustus 2025, untuk Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171654/menkeu_purbaya-Zzru_large.jpg
Menkeu Purbaya: APBN Defisit Rp321,6 Triliun hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152808/sri_mulyani-MWSe_large.jpeg
4 Fakta APBN Defisit Rp662 Triliun hingga Utang RI Tembus Rp10 Ribu Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148197/bea_cukai-xWus_large.jpg
Penerimaan Cukai Melesat 146,8%, PNBP Capai Rp188,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148183/pajak-noBb_large.jpg
Optimalisasi Penerimaan Negara Dikawal Polisi, Ini Respons Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148122/blokir_anggaran-kaVS_large.jpg
Blokir Anggaran Dibuka hingga Rp129 Triliun, Sesuai Arahan Prabowo 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement