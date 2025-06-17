Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Belanja Pemerintah: Gaji ke-13 Cair Rp32,8 Triliun dan Bansos Rp48,8 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |16:45 WIB
Realisasi Belanja Pemerintah: Gaji ke-13 Cair Rp32,8 Triliun dan Bansos Rp48,8 Triliun
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp694,2 triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp694,2 triliun dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun sampai dengan Mei 2025.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan belanja pemerintah pusat mencapai angka tersebut karena terjadi percepatan belanja barang dan belanja modal dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Mungkin bulan-bulan lalu saya menyampaikan, ada bulan-bulan di mana terjadi percepatan belanja perlindungan sosial atau bansos. Jadi, setiap bulan gerak APBN itu amat tergantung pada jenis belanja,” ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, Selasa (17/6/2025).

Untuk belanja dari K/L mencapai Rp325,7 triliun atau 28,1% dari pagu, dipengaruhi oleh belanja pegawai ASN/TNI/Polri yang tetap dibayarkan dan penyaluran berbagai program bansos yang tetap disalurkan sesuai jadwal.

Dalam belanja K/L, terdapat belanja pegawai sebesar Rp123,9 triliun atau 5,3%, belanja bansos sebesar Rp48,8 triliun, belanja modal sebesar Rp55,6 triliun, dan belanja barang sebesar Rp97,4 triliun.

Adapun alokasi gaji ke-13 bagi ASN pusat dan daerah sebesar Rp49,4 triliun, dengan realisasi Rp32,8 triliun.

Sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp127,9 triliun, atau 6,3% dari pagu, didukung oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi yang disalurkan sesuai jadwal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171663/purbaya-J6th_large.jpg
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.388,8 Triliun di Akhir Agustus 2025, untuk Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171654/menkeu_purbaya-Zzru_large.jpg
Menkeu Purbaya: APBN Defisit Rp321,6 Triliun hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152808/sri_mulyani-MWSe_large.jpeg
4 Fakta APBN Defisit Rp662 Triliun hingga Utang RI Tembus Rp10 Ribu Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148197/bea_cukai-xWus_large.jpg
Penerimaan Cukai Melesat 146,8%, PNBP Capai Rp188,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148183/pajak-noBb_large.jpg
Optimalisasi Penerimaan Negara Dikawal Polisi, Ini Respons Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148122/blokir_anggaran-kaVS_large.jpg
Blokir Anggaran Dibuka hingga Rp129 Triliun, Sesuai Arahan Prabowo 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement