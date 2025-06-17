Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Benjamin Netanyahu sebagai PM Israel yang Pilih Kabur ke Yunani

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |22:10 WIB
Ternyata Segini Gaji Benjamin Netanyahu sebagai PM Israel yang Pilih Kabur ke Yunani
Ternyata segini gaji Benjamin Netanyahu sebagai PM Israel yang pilih kabur ke Yunani. (Foto: Okezone.com/x)
JAKARTA - Ternyata segini gaji Benjamin Netanyahu sebagai PM Israel yang pilih kabur ke Yunani. Benjamin Netanyahu menjadi sorotan dunia di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat. 

Dirinya dikabarkan melakukan perjalanan mendadak ke Yunani menggunakan pesawat kepresidenan Israel, yang memicu berbagai spekulasi mengenai alasan sebenarnya di balik langkah tersebut.

Pesawat resmi yang biasa digunakan kepala pemerintahan Israel terpantau mendarat di Bandara Internasional Athena pada Jumat malam tersebut memunculkan dugaan bahwa Netanyahu tengah melakukan perjalanan keluar negeri untuk alasan yang belum diklarifikasi secara resmi. Beberapa pihak menyebutkan hal ini sebagai bentuk evakuasi strategis karena meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Namun, yang tidak kalah menarik untuk dibahas adalah besaran penghasilan yang diterima oleh seorang perdana menteri Israel seperti Netanyahu. Berdasarkan data yang tersedia secara terbuka, gaji bulanan seorang Perdana Menteri Israel berkisar pada angka 64.700 shekel baru Israel (NIS). Jika dikonversikan ke dalam Rupiah, jumlah tersebut setara dengan kurang lebih Rp300 juta per bulan dengan asumsi nilai tukar sekitar Rp4.600 per satu NIS.

Selain gaji pokok, seorang kepala pemerintahan di Israel juga menerima berbagai fasilitas pendukung seperti rumah dinas resmi, kendaraan operasional, pengamanan penuh dari negara, serta tunjangan operasional lain yang menunjang tugas-tugas kenegaraan.

 

