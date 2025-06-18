BSU 2025 Tak Perlu Daftar, Bantuan Subsidi Upah Rp600.000 Langsung Ditransfer ke Rekening Pekerja

JAKARTA - Pekerja tidak perlu daftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000. Sebab, pemerintah langsung menyalurkan BSU Rp600.000 ke rekening pekerja yang memenuhi syarat.

"BSU enggak perlu daftar. BSU 2025 akan langsung disalurkan ke rekening pekerja/buruh yang memenuhi syarat. Jadi, enggak perlu daftar apa pun, Rekanaker!" tulis akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Meski tidak perlu daftar, pekerja diminta update data di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2025.

"Karena penyaluran BSU hanya akan dilakukan berdasarkan data yang masuk dan valid," tulisnya.

Kemnaker juga meminta para pekerja yang memenuhi syarat dapat mengecek informasi dan status penerimaanmu secara berkala di bsu.kemnaker.go.id.

Saat ini, proses pencairan BSU Rp600.000 memasuki verifikasi akhir. BSU 2025 menyasar 17,3 juta pekerja atau buruh di seluruh Indonesia dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.

Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per orang untuk periode Juni dan Juli 2025 dengan pencairan dilakukan sekaligus dalam satu tahap.