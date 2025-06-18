Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Sukses Baker's Gram, UMKM Binaan BRI yang Siap Go Global 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |21:26 WIB
Kisah Sukses Baker's Gram, UMKM Binaan BRI yang Siap Go Global 
Pemilik Bakers Gram (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan usaha sering kali berawal dari kecintaan pada tradisi keluarga. Inilah yang dialami Ratna, pemilik Baker’s Gram, sebuah UMKM di bidang kuliner yang telah berevolusi dari industri rumahan menjadi café modern dengan visi ekspor global.

Awal mula usaha ini dirintis sejak Ratna duduk di bangku SMP, membantu ibunya yang menggantikan sang kakak mengelola bakery di sebuah bridal house keluarga. 

“Saat itu, bakery kami menjadi bagian dari layanan komprehensif bridal house, mulai dari busana hingga kue pengantin,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).

Setelah sempat vakum karena renovasi rumah menjadi ruko pada tahun 2000, semangat berwirausaha kembali tumbuh saat anak-anak telah dewasa. Maka lahirlah kembali brand Baker’s Gram pada 5 Desember 2023. 

Kini, usaha tersebut tidak hanya menjual roti dan kue, tetapi juga menghadirkan konsep cafe yang nyaman di kawasan Gunung Sahari, Jakarta, lengkap dengan menu kopi, sarapan, dan hidangan utama seperti chicken steak dan bakmi.

Ratna mendirikan badan hukum dengan nama PT Genta Tata Boga pada akhir Desember 2024 sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Legalitas usaha kini telah lengkap, termasuk NIB, sertifikasi halal, dan BPOM.

 

Halaman:
1 2
