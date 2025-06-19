Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji dan Bayaran Tentara Israel yang Kini Perang Lawan Iran

Najma Aulia Taufik , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |22:03 WIB
Segini Gaji dan Bayaran Tentara Israel yang Kini Perang Lawan Iran
Segini Gaji dan Bayaran Tentara Israel yang Kini Perang Lawan Iran. (Foto: Okezone.com/Reuters)
JAKARTA – Segini gaji dan bayaran tentara Israel yang kini berperang melawan Iran. 

Meningkatnya ketegangan militer antara kedua negara membuat perhatian publik tertuju pada tentara Israel yang berada di garis depan pertempuran.

Meski mempertaruhkan nyawa dalam konflik berskala internasional, tentara Israel tidak menerima gaji penuh layaknya pekerja sipil. Mereka hanya menerima biaya subsisten atau biaya hidup bulanan, dengan nominal yang jauh di bawah upah minimum nasional Israel.

Berdasarkan laporan The Times of Israel, Kamis (19/6/2025), tentara wajib militer di unit garis depan hanya menerima sekitar NIS 3,048, atau setara Rp14,33 juta (kurs Rp4.703) per bulan. Jumlah ini berlaku setelah kenaikan gaji yang diumumkan pemerintah pada Januari 2022.

Kebijakan ini diumumkan oleh Kementerian Pertahanan dan Keuangan Israel sebagai bentuk penyesuaian setelah lima tahun tanpa perubahan bayaran bagi tentara wajib militer. Namun, nilai tersebut tetap berada di bawah upah minimum Israel yang saat ini mencapai NIS 5,300, atau sekitar Rp24,9 juta per bulan.

 

