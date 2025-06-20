Advertisement
MARKET UPDATE

Rencana Merger MNCN dan Global Mediacom dalam Tahap Evaluasi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |20:05 WIB
Rencana Merger MNCN dan Global Mediacom dalam Tahap Evaluasi
Rencana Merger MNCN dan Global Mediacom dalam Tahap Evaluasi. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) dan PT Global Mediacom Tbk (BMTR) dikabarkan akan melakukan merger. Kabar ini pertama kali diumumkan pada Juli 2022.

Direktur MNCN, Ruby Panjaitan, menjelaskan bahwa rencana merger ini masih dalam tahap evaluasi.

“Merger MNCN dan BMTR masih terus kami evaluasi,” kata Ruby, Jumat (20/6/2025).

Meskipun terdapat contoh entitas hasil merger yang tetap berbentuk dua perusahaan terpisah, menurut Ruby, MNCN dan BMTR masih mengeksplorasi opsi merger yang lebih terintegrasi.

“Kalau tadi ada contoh dari perusahaan lain, tetap juga perusahaannya dua. Sementara untuk merger ini, BMTR dan MNCN masih kami exercise (kaji),” imbuh Ruby.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna, menjelaskan pada 2 Agustus 2022 bahwa rencana merger ini masih dalam tahap pendalaman dan belum memasuki proses definitif.

BMTR menyampaikan kepada BEI bahwa restrukturisasi internal dilakukan untuk menciptakan grup konten dan digital entertainment terbesar di Indonesia.

 

1 2
