Media Nusantara Citra (MNCN) Angkat Cahyarina Agustina sebagai Direktur, Ini Profilnya

JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) mengangkat Cahyarina Agustina Asri sebagai Direktur. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta Pusat.

Perempuan kelahiran Bandung ini sebelumnya merupakan Corporate Secretary MNCN sejak 2021, yang juga menjabat sebagai Deputy Director of Corporate Legal perusahaan sampai saat ini.

“Menyetujui mengangkat Ibu Cahyarina Agustina Asri sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Direksi perseroan yang menjabat saat ini.” kata Komisaris MNCN, Syafril Nasution, saat membacakan putusan RUPST, di Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).

Cahyarina Agustina pernah mendapat amanah sebagai Head Legal Counsel untuk FTA MNC Media (RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews), dan RCTI+. Sejak Januari 2021, perempuan asli Bandung ini juga menduduki kursi Sekretaris Perusahaan, dan masih menjabat sebagai sebagai Deputy Director of Corporate Legal.

Penyandang gelar Master of Comparative Laws (MCL) University Singapore ini juga terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) pada 2004.

Adapun pemodal MNCN juga menerima pengunduran diri Ella Kartika dari posisi Direktur. Perusahaan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab Ella selama menjabat.

Perusahaan juga mengangkat kembali seluruh jajaran Direksi, mulai dari Noersing selaku Direktur Utama, Kanti Mirdiati Imansyah sebagai Wakil Direktur Utama, dan empat Direktur lain masing-masing, Valencia Herliani Tanoesoedibjo, Ruby Panjaitan, Tantan Sumartana, dan Dini Aryanti Putri.

"Efektif sejak ditutupnya rapat sampai dengan RUPS Tahunan pada 2028," lanjut Syafril