HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ada Movieland, MNC Digital Entertainment Bidik Kenaikan Laba di Akhir 2024

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |16:24 WIB
Ada Movieland, MNC Digital Entertainment Bidik Kenaikan Laba di Akhir 2024
JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) meraih pertumbuhan bisnis yang signifikan berkat kehadiran Movieland, sebagai fasiltias produksi konten terintegrasi.

Kehadiran Movieland di KEK MNC Lido City dinilai dapat meningkatkan kualitas produksi di semua tahap, dari praproduksi hingga pascaproduksi. Hal ini diyakini turut memacu pertumbuhan pendapatan sebesar 10 persen.

“Perseroan optimis menargetkan minimal untuk topline akan hit di atas 10 persen apabila dibandingkan dengan actual tahun 2023.” kata Direktur MSIN Dewi Tembaga dalam Public Expose Insidentil, Jumat (23/8/2024).

Movieland dirancang untuk meningkatkan kemampuan produksi konten. Memiliki luas 21 hektar, fasilitas ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, Per Agustus 2024, progres konstruksi Movieland telah mencapai 71,2 persen. Berbagai kegiatan produksi baik syuting serial TV dan iklan juga sudah berlangsung.

Dewi meyakini adanya Movieland dapat mendorong efisiensi biaya produksi lebih dari 20 persen.

