HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips Maksimalkan Dana Darurat, Simak IG Live MNC Sekuritas dan Ciptadana Asset Management

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |12:10 WIB
Tips Maksimalkan Dana Darurat, Simak IG Live MNC Sekuritas dan Ciptadana Asset Management
Simak Instagram Live MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas akan memberikan tips memaksimalkan dana darurat untuk Profil Risiko yang Moderat. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology.

MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

Pernahkah Anda terpikir akan menghadapi kejutan finansial yang tidak terduga? Kejadian tidak terduga tentu saja tidak dapat diprediksi kapan terjadi, tetapi Anda harus siap menghadapinya. Oleh sebab itu, dana darurat menjadi pondasi penting dalam perencanaan keuangan. Sesuai dengan istilahnya, dana darurat ini harus siap sedia kapan pun dibutuhkan.

Karena dana darurat merupakan hal yang esensial, Anda perlu menyimpannya di instrumen yang tepat. Anda juga perlu mengenal profil risiko Anda terlebih dahulu. Setiap profil risiko mengacu pada tingkat keberanian dan kesiapan seseorang untuk mengambil risiko dalam mengelola keuangan. Lantas, bagaimana strategi yang tepat untuk mengumpulkan dana darurat dan cara memaksimalkannya?

