MNC Sekuritas Raih Penghargaan Financial Literacy Award 2024 dari OJK sebagai Perusahaan Efek Teraktif

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan dari berbagai ajang penghargaan.

Sebagai apresiasi atas kontribusi aktif dalam upaya peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat, MNC Sekuritas meraih penghargaan Financial Literacy Award 2024 sebagai Perusahaan Efek Teraktif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (22/8/2024).

Penyerahan penghargaan dilakukan bertepatan dengan Pencanangan Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya dijadwalkan hadir dalam gelaran tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartanto dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar secara resmi membuka acara.

Penghargaan Financial Literacy Award 2024 diberikan OJK kepada beberapa perusahaan terkemuka dari sektor jasa keuangan seperti BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, BTPN Syariah, serta sejumlah instansi pemerintah lainnya. Ada sebanyak 26 penerima penghargaan termasuk MNC Sekuritas dalam gelaran bergengsi ini.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan ungkapan syukur atas apresiasi yang diberikan. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bukti komitmen Perseroan dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal secara masif dan berkelanjutan. Penilaian atas penghargaan berdasarkan frekuensi kegiatan edukasi keuangan tahun 2023 dan ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan kepada OJK.

“Kami menyadari bahwa edukasi pasar modal merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Berbagai langkah untuk meningkatkan literasi keuangan di Tanah Air antara lain: bermitra dengan institusi pendidikan dalam mendirikan 91 Galeri Investasi di berbagai wilayah Indonesia, menggandeng 33 mitra Manajer Investasi dalam kegiatan edukasi reksa dana serta edukasi pasar modal ke berbagai komunitas. Selain itu, kami juga aktif menggelar webinar dan live session di akun media sosial resmi MNC Sekuritas," jelas Susy.