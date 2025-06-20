Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Putin Happy Perdagangan Indonesia-Rusia Rp70,3 Triliun, Naik 40 Persen dalam 4 Bulan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |06:51 WIB
Putin <i>Happy</i> Perdagangan Indonesia-Rusia Rp70,3 Triliun, Naik 40 Persen dalam 4 Bulan
Putin {Happy} Perdagangan Indonesia-Rusia Rp70,3 Triliun, Naik 40 Persen dalam 4 Bulan (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut baik kerja sama erat Indonesia dan Rusia di berbagai bidang. Putin mengapresiasi peningkatan perdagangan yang signifikan antara Indonesia-Rusia yang mencapai USD4,3 miliar atau setara Rp70,3 triliun.

“Saya ingin menekankan bahwa Indonesia ialah salah satu mitra perdagangan Rusia yang utama di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun lalu volume perdagangan antara kedua negara kita mencapai USD4,3 miliar. Selama 4 bulan tahun ini, volume perdagangan naik 40 persen,” ungkap Putin dalam keterangan pers bersama usai pertemuan bilateral di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, pada Kamis, 19 Juni 2025.

1. Putin Tegaskan Pentingnya Posisi Indonesia

Putin menegaskan pentingnya posisi Indonesia di kancah global dan optimistis dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS.

“Indonesia sebagai negara berwibawa dan berpengaruh besar di ranah internasional, saya yakin akan menambah potensi BRICS dan memberikan sumbangan besar, sumbangan tambahan ke kegiatan BRICS dan mekanisme kerjasamanya,” ujar Putin.

Putin Apresiasi Perdagangan Indonesia-Rusia (Foto: Setpres)
Putin Apresiasi Perdagangan Indonesia-Rusia (Foto: Setpres)
 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062420/putin-sebut-30-negara-ingin-jadi-anggota-brics-rPJkaedtBO.jpg
Putin Sebut 30 Negara Ingin Jadi Anggota BRICS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/320/3057406/danai-pertahanan-ukraina-rusia-tuduh-eropa-curi-aset-yang-dibekukan-I7M3G8cYEJ.jpg
Danai Pertahanan Ukraina, Rusia Tuduh Eropa Curi Aset yang Dibekukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/320/3039188/gaji-tentara-kontrak-rusia-hampir-rp1-miliar-siap-perang-lawan-ukraina-tXdyMQSmX2.png
Gaji Tentara Kontrak Rusia Hampir Rp1 Miliar, Siap Perang Lawan Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/320/3032369/g7-pecah-soal-aset-rusia-rp4-519-triliun-ada-misi-tersulung-arab-saudi-2oLO3POaX6.jpg
G7 Pecah soal Aset Rusia Rp4.519 Triliun, Ada Misi Terselubung Arab Saudi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/320/2873253/cabut-dari-rusia-heineken-jual-unit-bisnis-cuma-rp16-000-yOQFzf6HTe.jpg
Cabut dari Rusia, Heineken Jual Unit Bisnis Cuma Rp16.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/320/2870810/mengenal-bos-wagner-prigozhin-yang-diduga-tewas-ternyata-pengusaha-katering-rp274-triliun-eYYPo8S4yC.jpg
Mengenal Bos Wagner Prigozhin yang Diduga Tewas, Ternyata Pengusaha Katering Rp274 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement