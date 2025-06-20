Putin Happy Perdagangan Indonesia-Rusia Rp70,3 Triliun, Naik 40 Persen dalam 4 Bulan

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut baik kerja sama erat Indonesia dan Rusia di berbagai bidang. Putin mengapresiasi peningkatan perdagangan yang signifikan antara Indonesia-Rusia yang mencapai USD4,3 miliar atau setara Rp70,3 triliun.

“Saya ingin menekankan bahwa Indonesia ialah salah satu mitra perdagangan Rusia yang utama di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun lalu volume perdagangan antara kedua negara kita mencapai USD4,3 miliar. Selama 4 bulan tahun ini, volume perdagangan naik 40 persen,” ungkap Putin dalam keterangan pers bersama usai pertemuan bilateral di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, pada Kamis, 19 Juni 2025.

1. Putin Tegaskan Pentingnya Posisi Indonesia

Putin menegaskan pentingnya posisi Indonesia di kancah global dan optimistis dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS.

“Indonesia sebagai negara berwibawa dan berpengaruh besar di ranah internasional, saya yakin akan menambah potensi BRICS dan memberikan sumbangan besar, sumbangan tambahan ke kegiatan BRICS dan mekanisme kerjasamanya,” ujar Putin.