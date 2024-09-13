Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Putin Sebut 30 Negara Ingin Jadi Anggota BRICS

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |09:03 WIB
Putin Sebut 30 Negara Ingin Jadi Anggota BRICS
Putin Sebut 30 Negara Ingin Jadi Anggota BRICS. (Foto: Okezone.com/Sputnik)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin mengungkapkan ada 30 negara yang ingin menjadi anggota BRICS. Organisasi antar pemerintah yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab,

Hal tersebut diungkap saat Putin melangsungkan pertemuan dengan perwakilan negara-negara BRICS di St. Petersburg.

"Lebih dari tiga puluh negara ingin bergabung dengan organisasi," kata Putin dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (13/9/2024).

Menurut Putin, diperlukan pembahasan karena meningkatnya minat banyak negara pada BRICS.

“Kita tidak dapat mengabaikan meningkatnya minat banyak negara pada BRICS. Saat ini lebih dari 30, tepatnya 34 negara, telah menyatakan keinginan untuk bergabung dengan organisasi ini dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, sebuah diskusi aktif telah dimulai di antara semua peserta BRICS mengenai modalitas untuk kategori baru negara mitra," kata Putin.

Seorang pejabat senior Kremlin mengungkapkan bahwa sebelumnya Turki yang merupakan anggota NATO, telah mengajukan permohonan keanggotaan di blok negara-negara berkembang BRICS.

Halaman:
1 2
