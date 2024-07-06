Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

India Tolak Yuan China Gantikan Dolar AS, BRICS Mulai Retak?

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |13:01 WIB
India Tolak Yuan China Gantikan Dolar AS, BRICS Mulai Retak?
Dolar AS di India (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KTT SCO 2024 melihatkan ketidakpuasan India yang semakin meningkat terhadap China dan kemajuannya dalam mendorong yuan China untuk penyelesaian perdagangan bukan dolar AS.

Dilema pertama muncul pada saat Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, memutuskan untuk tidak menghadiri KTT SCO 2024 di Kazakhstan.

Melansir dari laporan Watcher Guru, Sabtu (6/7/2024) Menteri Luar Negeri India, S Jaishankar, menghadiri acara tersebut dengan sebuah delegasi. China memajukan agenda dedolarisasi pada KTT SCO 2024 yang berlangsung selama dua hari.

Mitranya, Rusia, juga mendukung sikap China untuk menggunakan mata uang lokal untuk perdagangan dan bukan dolar AS.

Rusia ingin pembeli minyak mentahnya membayar dalam mata uang yuan atau rubel Rusia. Kedua negara ini ingin meyakinkan para anggota SCO untuk berdagang dengan mata uang lokal dan mengesampingkan dolar AS.

India tidak senang dengan dorongan ini karena negara ini tidak tertarik untuk menggunakan yuan China untuk pembayaran. Pemerintahan Modi berfokus pada penggunaan dolar AS dan ingin menghindari yuan Cina. India menghemat USD7 miliar dalam nilai tukar dengan membayar yuan China dan rubel Rusia untuk minyak dari Rusia pada 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158443/rupiah-9syk_large.jpg
RI Tinggalkan Dolar AS, Transaksi Pakai Mata Uang Lokal Rp190,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/622/3077850/mata-uang-baru-1-juta-dolar-zimbabwe-berapa-rupiah-lwYdx1NWVW.png
Mata Uang Baru, 1 Juta Dolar Zimbabwe Berapa Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072593/tak-jadi-buang-dolar-as-india-anggota-brics-membelot-ke-amerika-mityLYbR3v.png
Tak Jadi Buang Dolar AS, India Anggota BRICS Membelot ke Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/320/3067582/disebut-anti-dolar-as-ini-penjelasan-bi-ootzwuUNBg.jpg
Disebut Anti Dolar AS, Ini Penjelasan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067141/gerakan-dedolarisasi-tapi-mengapa-dolar-as-masih-jadi-patokan-mata-uang-dunia-ini-jawabannya-2bkjkAflWm.jpg
Gerakan Dedolarisasi tapi Mengapa Dolar AS Masih Jadi Patokan Mata Uang Dunia? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065536/dolar-as-menyusut-rupiah-makin-menguat-ke-rp15-150-per-usd-R6EZ0JputN.jpeg
Dolar AS Menyusut, Rupiah Makin Menguat ke Rp15.150 per USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement