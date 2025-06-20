Advertisement
RI Punya Geopark Dunia dari Barat Nusantara, Konektivitas Nasional Diperkuat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |22:45 WIB
RI Punya Geopark Dunia dari Barat Nusantara, Konektivitas Nasional Diperkuat
Konektivitas nasional diperkuat untuk mendukung pengembangan Geopark Nias. (Foto: Okezone.com/ASDP)
A
A
A

JAKARTA - Konektivitas nasional diperkuat untuk mendukung pengembangan Geopark Nias sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Hal ini melalui pengoperasian KMP Jatra II di lintasan strategis Sibolga–Gunungsitoli, Sumatera Utara. Kehadiran kapal ini memperkuat konektivitas antarpulau.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa relokasi KMP Jatra II dari lintasan jarak jauh Jangkar–Lembar ke wilayah barat Indonesia merupakan bentuk kontribusi nyata BUMN dalam pemerataan pembangunan nasional, khususnya di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

“Transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Hadirnya KMP Jatra II di lintasan ini adalah simbol sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah untuk membuka akses logistik dan pariwisata yang lebih luas di Nias,” ujar Heru di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

1. Geopark Nias Jadi Ekonomi Baru

Langkah ini diselaraskan dengan gagasan besar mendorong Nias sebagai kawasan Geopark. Heru menyebut, potensi geologi, budaya, dan wisata bahari Nias sangat luar biasa. Tradisi lompat batu, rumah adat megah, hingga pantai berselancar berkelas internasional adalah modal kuat untuk menjadikan Nias sebagai magnet baru pariwisata Sumatera. 

“Setidaknya ada sembilan pantai eksotis yang jadi mahkota Pulau Nias. Kekayaan ini bukan hanya aset lokal, tapi bisa jadi energi ekonomi baru bagi Indonesia dari barat,” ujarnya.

2. Pengoperasian KMP Jatra II

KMP Jatra II sendiri merupakan kapal jenis Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) dengan panjang 90,79 meter dan lebar 15,6 meter, mampu mengangkut hingga 425 penumpang dan 100 kendaraan. Dengan kecepatan rata-rata 10 knot, kapal ini dirancang untuk menjamin pelayaran antarpulau yang stabil, efisien, dan aman.

 

