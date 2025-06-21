Tugu Insurance Raih The Best Emission Reduction Transparency Award 2025

JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan sasaran untuk menurunkan intensitas emisi GRK hingga 93,5 persen pada 2045.

Untuk mencapai tujuan ini, berbagai strategi utama dilakukan, termasuk percepatan transformasi ekonomi hijau, pengembangan solusi energi terbarukan, pengelolaan limbah secara berkelanjutan, rehabilitasi ekosistem alam, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi hijau dan praktik berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance), sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero), turut mendukung aksi untuk menekan emisi karbon melalui berbagai aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, yang dikenal dengan nama Bakti Tugu.

Sepanjang satu tahun terakhir, Tugu Insurance telah melakukan penanaman pohon sebanyak hampir 15.000 pohon yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, Tugu Insurance juga melakukan waste management program, baik berupa revitalisasi bank sampah, hingga edukasi pengolahan sampah kepada masyarakat.

Di internal Perusahaan pun, Tugu Insurance mengajak karyawan untuk mengumpulkan pakaian dan seragam bekas, dengan tujuan untuk mengurangi limbah tekstil. Dalam program ini, terkumpul 1,7 ton pakaian bekas yang nantinya akan didaur ulang untuk diproses menjadi barang lain yang memiliki nilai guna dan dapat bermanfaat kembali.