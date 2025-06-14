Beri Layanan Terbaik, Tugu Insurance Raih Penghargaan Bergengsi

JAKARTA – Memberikan layanan yang benar-benar memuaskan pelanggan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi semua industri di Indonesia, termasuk asuransi. Pelanggan menginginkan lebih dari sekadar pelayanan standar; mereka mencari pengalaman yang berkesan.

Inilah mengapa membangun kepercayaan pelanggan menjadi tantangan besar bagi perusahaan asuransi saat ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, Tugu Insurance menyikapi serius proses pemberian layanan kepada pelanggan.

Dalam memberikan layanan, Tugu Insurance mengutamakan tiga hal, yakni Trust, Easy dan Friendly, yang dinilai akan membangun kepuasan pelanggan. Bagi Tugu Insurance, salah satu momen penting bagi pelanggan adalah pada saat mereka melakukan interaksi dengan Contact Center Tugu Insurance atau yang dikenal dengan nama Call TIA (Tugu Insurance Assistance).

Melalui Call TIA, pelanggan bisa mendapatkan informasi produk asuransi, melakukan pembelian polis asuransi, melakukan pelaporan klaim asuransi, bahkan meminta bantuan saat kendaraan sedang mogok atau mengalami gangguan.

Call TIA beroperasi setiap hari selama 24 jam, dan pelanggan dapat menghubungi melalui berbagai akses, baik melalui whatsapp, layanan telepon, ataupun lewat email. Rata-rata per bulan, terdapat sekitar 1.500 contact yang menghubungi Call TIA melalui berbagai jalur komunikasi yang dimiliki Tugu Insurance.