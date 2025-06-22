Daftar Terbaru Harga Emas Antam di HUT ke-498 Jakarta

JAKARTA - Daftar terbaru harga emas Antam hari ini, bertepatan dengan HUT ke-498 Jakarta. Tercatat, harga emas Antam tetap dijual di Rp1.942.000 per gram setelah sebelumnya sempat naik Rp6.000.

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga tidak berubah di Rp1.786.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.