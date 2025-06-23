Cerita Brand KEE Hadirkan Tas Kamera: Berawal dari Kebutuhan Fotografer

JAKARTA - Dunia kreatif kini semakin berkembang dengan dinamis di tengah tumbuhnya semangat brand lokal di Jakarta,. Fotografer dan konten kreator pun menjadi bagian penting dari lanskap industri kreatif, dengan kebutuhan yang semakin spesifik terhadap perlengkapan kerja mereka.

Dari kebutuhan inilah KEE hadir, sebuah brand tas kamera yang lahir dari pengalaman nyata di lapangan. Mengedepankan desain yang berpusat pada pengguna, KEE menghadirkan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memahami keseharian dan tantangan para kreator visual.

Founder KEE, Riky Santoso membagikan kisah perjalanannya yang dimulai sebelum membangun bisnis KEE. Dia mengaku telah berkarier sebagai fotografer sejak masih SMA.

"Dulu saya sendiri sempat kesulitan mencari tas kamera yang terjangkau tapi tetap berkualitas. Waktu itu, pilihan tas kamera lokal masih sangat terbatas, kalau tidak terlalu bulky, harganya mahal. Dari situ, saya berpikir untuk membuat tas sendiri yang sesuai dengan kebutuhan fotografer dengan harga yang terjangkau," ujarnya.

Sejak awal, kata Riky, dia ingin menciptakan produk yang benar-benar fungsional dan tahan lama. Dia pun memulai semuanya dari skala kecil, memproduksi sendiri, sambil terus menyempurnakan sistem kerja.