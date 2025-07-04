Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BBRI Jadi Saham Favorit Investor Global, Ini Analisisnya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |09:49 WIB
BBRI Jadi Saham Favorit Investor Global, Ini Analisisnya
JPMorgan Chase & Co menambah porsi kepemilikan di saham BBRI. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - JPMorgan Chase & Co menambah porsi kepemilikan di saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sepanjang kuartal II-2025. Hal ini seiring menguatnya kinerja BRI di tengah tekanan pasar dan tren pelemahan saham perbankan nasional. 

Berdasarkan data Bloomberg, JPMorgan membeli 117,42 juta saham BRI selama April hingga Juni 2025, menjadikan total kepemilikan mereka mencapai 1,54 miliar saham. Aksi beli ini mencerminkan pembalikan arah strategi JPMorgan yang sebelumnya menjual lebih dari 500 juta saham BRI pada kuartal I tahun ini.

Keputusan JPMorgan datang bersamaan dengan aksi jual yang mereka lakukan terhadap dua emiten bank blue chip lainnya yaitu Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Central Asia (BBCA). Hal ini memperkuat pandangan bahwa BRI kini menjadi fokus utama investor institusi besar, bahkan di tengah koreksi pasar yang masih berlangsung.

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada menilai, langkah JPMorgan menambah saham BBRI di tengah pelemahan pasar bukan hanya sinyal investasi dalam memanfaatkan momentum yang ada, tetapi juga cerminan dari market trust terhadap arah transformasi dan fondasi fundamental bisnis BRI yang kuat. 

Dengan strategi jangka panjang yang konsisten dan komitmen terhadap tata kelola yang transparan, BRI dinilai siap menjadi pilar utama pemulihan pasar dan pertumbuhan inklusif nasional di masa mendatang. Dia juga menyorot pernyataan Direktur Utama BRI Hery Gunardi yang menegaskan strategi transformasi yang sedang dilakukan oleh perseroan saat ini.

“Meskipun saat ini saham BBRI sedang mengalami tekanan seiring dengan kondisi pasar, namun secara fundamental masih kokoh, dengan dukungan fondasi bisnisnya yang kuat juga strategi transformasi,” ujarnya, Jumat (4/7/2025). 

Kinerja saham BRI memang masih terkoreksi, dengan harga per 1 Juli 2025 ditutup di level Rp3.700 per lembar. Namun, aksi JPMorgan menunjukkan bahwa investor institusional melihat sesuatu yang lebih mendasar, yaitu fondasi kuat dan strategi transformasi jangka panjang BRI.

 

