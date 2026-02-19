Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpeluang Menguat ke 8.440 Hari Ini

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |08:41 WIB
IHSG diprediksi melanjutkan lagi penguatan pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini. Sebelumnya, IHSG ditutup di zona hijau dengan kenaikan 1,19% ke level 8.310.

"Best case, apabila IHSG mampu bertahan di atas 8.172, maka IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk membentuk bagian dari wave (c) dari wave [x] ke rentang 8.377–8.440," tulis MNC Sekuritas dalam laporan MNCS Daily Scope Wave, Kamis (19/2/2026).

Namun demikian, MNC Sekuritas juga mengingatkan bahwa pada skenario lainnya, IHSG berpotensi melanjutkan koreksi. Area pelemahan diperkirakan berada di 8.098–8.155.

IHSG berada di level support 7.863 dan 7.712, serta level resistance 8.354 dan 8.517 pada perdagangan hari ini. Beberapa saham yang direkomendasikan antara lain:

BUVA – Buy on Weakness
BUVA menguat 8,61% ke 1.450 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Penguatannya mampu menembus cluster MA20 dan MA60 serta menutup area gap. Posisi BUVA diperkirakan berada pada awal wave (5) dari wave [C].

Buy on Weakness: 1.350–1.450

Target Price: 1.595, 1.720

Stoploss: di bawah 1.245

COIN – Buy on Weakness
COIN menguat 4,52% ke 1.965 dengan peningkatan volume pembelian. Selama COIN mampu bertahan di atas 1.800 sebagai stoploss, posisi COIN diperkirakan berada pada bagian wave 4 dari wave (C).

Buy on Weakness: 1.860–1.940

Target Price: 2.200, 2.410

Stoploss: di bawah 1.800

 

