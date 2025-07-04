Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heboh Padel Kena Pajak 10 Persen, Pramono Anung: Saya Belum Tanda Tangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |08:38 WIB
Heboh Padel Kena Pajak 10 Persen, Pramono Anung: Saya Belum Tanda Tangan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Merespons Viralnya Pajak Padel. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung merespons viralnya main padel dikenakan objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hiburan dan Kesenian. Pramono pun heran wacana itu sudah membuat heboh setengah mati padahal belum ditandatangani.

"Jadi saya sendiri belum pernah tahu tentang olahraga padel di pungut pajak 10%, hebohnya udah setengah mati dan ada yang kemudian memviralkan dan dikirim ke saya maupun di IG story saya tetapi saya sendiri belum tanda tangan dan belum tahu tentang itu," ujar Pramono, di Balai Kota, Jumat (4/7/2025).

Menurut Pramono, segala kebijakan diputuskan melalui dirinya. Dirinya juga belum mengetahui ihwal kebijakan pajak lapangan olahraga padel tersebut.

"Kan yang memutuskan gubernur. Jadi saya belum tahu, ya," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Andri M Rijal, menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 Tahun 2024.

"Betul, olahraga padel dikenai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hiburan dan Kesenian dengan tarif 10 persen," ujar Andri, Jumat (4/7/2025).

Dirinya menegaskan, pajak PBJT pada padel bukan karena olahraga ini sedang viral saat ini. Pihaknya pun akan terus memantau objek lain dari jasa hiburan yang layak dikenai pajak.

"Sebenarnya pengenaan pajak PBJT untuk olahraga padel ini disesuaikan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf i Perda Nomor 1 Tahun 2024, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Jadi kami kenakan pajaknya bukan karena viral juga," jelasnya.

"Nanti, kalau ada objek lainnya yang memenuhi kategori-kategori jasa hiburan dan kesenian, kami akan kenakan juga," tambahnya.

Berikut daftar lengkap fasilitas olahraga yang dikenai pajak hiburan di Jakarta:

- Tempat kebugaran (fitness center), termasuk tempat yoga/pilates/zumba

- Lapangan futsal/sepak bola/mini soccer

- Lapangan tenis

- Kolam renang

- Lapangan bulutangkis

- Lapangan basket

- Lapangan voli

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193603/keuangan-g8Hu_large.jpg
Ditjen Pajak Bisa Intip Transaksi E-Wallet hingga Kripto Mulai 2026, Cek Aturan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/622/3193597/pajak-YLcu_large.jpg
Pekerja Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak Selama 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193515/pajak_coretax-avsI_large.jpg
Aktivasi Coretax Tembus 11,27 Juta Akun, DJP: Wajib Pajak Mulai Gunakan Sistem Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193445/wajib_pajak-xcCy_large.jpg
8.160 Wajib Pajak Sudah Lapor SPT via Coretax di Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192503/ai-LNaS_large.jpg
OpenAI Jadi Pemungut PPN PMSE, Langganan ChatGPT Wajib Bayar Pajak 11 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192359/pajak-rSnl_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP44,55 Triliun hingga November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement