BSU Rp600 Ribu Belum Bisa Ditransfer, Buruan Cek Data Rekening Sesuai NIK atau Tidak

JAKARTA – Pekerja calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 diimbau untuk memeriksa nomor rekening masing-masing. Pasalnya, bila terdapat masalah pada data rekening, BSU sebesar Rp600.000 tidak dapat disalurkan.

Masalah pada data rekening menjadi salah satu penyebab umum dana BSU 2025 sebesar Rp600.000 belum bisa cair. Contohnya seperti rekening ganda atau duplikat, rekening tutup, pasif, tidak valid, atau dibekukan. Selain itu, data rekening yang tidak sesuai dengan NIK atau tidak terdaftar juga bisa menjadi kendala.

"Jadi ada kendala pada data rekening, misalnya rekening tidak aktif atau tidak sesuai," terang Kemnaker dalam unggahan di Instagram, Sabtu (5/7/2025).

Namun demikian, jika pekerja dinyatakan berhak menerima BSU sebesar Rp600.000, bantuan tersebut tetap bisa diambil melalui Kantor Pos. Oleh karena itu, pekerja yang telah memenuhi semua persyaratan dan merasa berhak menerima BSU 2025 tidak perlu khawatir.

"Kalau kamu sebenarnya berhak menerima BSU, tapi terkendala rekening, bantuannya tetap bisa disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero)," tulis Kemnaker.

Syarat Penerima BSU 2025:

1. Warga Negara Indonesia dengan NIK yang sah

2. Terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025