Update Harga Pangan di Akhir Pekan: Beras dan Cabai Masih Naik

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan dibanding hari-hari sebelumnya di akhir pekan ini, Sabtu (19/7/2025). Harga sejumlah komoditas utama seperti beras masih naik dan aneka cabai semakin pedas.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, harga beras kualitas bawah I dan II meski tidak berubah dari hari sebelumnya, masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Beras kualitas bawah I berada di level Rp14.550 per kg, sementara beras kualitas bawah II rata-rata dijual di angka Rp14.500 per kg. Harga tersebut berada di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar Rp12.500 per kg.

Untuk beras medium I dan II masing-masing bahkan mengalami kenaikan harga sebesar 0,63 persen dan 0,32 persen menjadi Rp15.950 dan Rp15.800 per kg. Ini juga masih di atas HET, di mana HET beras jenis medium sendiri berada di angka Rp12.500 per kg.

Sementara untuk beras kualitas super I harga naik 0,29 persen menjadi Rp17.20 per kg. Begitu pula untuk beras kualitas super II yang naik 0,3 persen menjadi Rp16.700 per kg. Harga ini jauh melampaui HET yang ditetapkan, yakni Rp14.500 per kg.

Kenaikan harga juga dialami komoditas cabai. Cabai merah besar naik 2,86 persen menjadi Rp48.550 per kg. Cabai merah keriting naik 2,72 persen menjadi Rp51.050 per kg. Cabai rawit hijau naik 2,62 persen menjadi Rp52.900 per kg.

Hal serupa juga dialami bawang merah yang naik 2,7 persen menjadi Rp49.450 per kg. Kemudian bawang putih naik 0,49 persen menjadi Rp41.300 per kg. Kenaikan harga juga berlaku untuk daging ayam yang naik 1,38 persen menjadi Rp36.650 per kg.