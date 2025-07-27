Harga Emas Antam Hari Ini Minggu 27 Juli 2025, Turun Rp30.000 dalam 2 Hari

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia hari ini. Harga emas Antam tercatat Rp1.915.000 per gram. Pada perdagangan Sabtu kemarin, harga emas turun Rp19.000 menjadi Rp1.915.000 per gram dari harga sebelumnya Rp1.934.000 per gram.



Penurunan harga emas Antam terjadi dua hari berturut-turut. Pada perdagangan Jumat, emas Antam turun Rp11.000. Maka dalam dua hari, harga emas Antam turun Rp30.000. Sementara harga buyback juga turun menjadi Rp1.761.000 per gram.



Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.



Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.



Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.



Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Minggu (27/7/2025):