HOME FINANCE

Pegadaian Sabet Prestasi Global di Ajang Next Generation Contact Center & CX Best Practices 2025

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |14:17 WIB
Pegadaian Sabet Prestasi Global di Ajang Next Generation Contact Center & CX Best Practices 2025
Pegadaian menorehkan prestasi dalam ajang Contact Center World Awards 2025. (Foto: dok Pegadaian)
BALI - Bank Emas Pegadaian atau PT Pegadaian kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat global.

Dalam ajang bergengsi The 20th Annual Next Generation Contact Center & CX Best Practices 2025, Pegadaian berhasil meraih penghargaan sebagai Gold Winner untuk kategori Best Contact Center Operation, serta Bronze Medal untuk kategori Best Outsourcing Partnership in Asia Pacific, hasil kolaborasi strategis bersama PT Infomedia Nusantara.

Digelar di Bali pada 21-25 Juli 2024 lalu, ajang internasional ini diselenggarakan oleh ContactCenterWorld.com, lembaga global ternama di bidang layanan pelanggan dan best practices contact center.

Pengakuan internasional ini semakin memperkuat posisi Pegadaian sebagai perusahaan yang unggul dalam memberikan layanan prima berbasis customer-centric.

Prestasi Pegadaian
Prestasi Pegadaian dalam ajang Contact Center World Awards 2025. (Foto: dok Pegadaian)

Pegadaian juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 contact center untuk standar sertifikasi manajemen mutu atau sertifikasi manajemen kualitas, yang berpedoman pada prinsip fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang lain, pendekatan proses bisnis, pendekatan berkelanjutan dan pendekatan faktual pada pembuatan keputusan.

