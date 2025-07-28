MNC Insurance Business Group Bersama BRI Gelar Cek Kesehatan Gratis di Museum Nasional

JAKARTA - MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life), PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) dan PT MNC Insurance Broker di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) di Museum Nasional Indonesia, Senin (28/7/2025).

Bertajuk Harmoni Sehat & Lestari: Sinergi untuk Kesehatan dan Lingkungan, program CSR ini menghadirkan seminar kesehatan, edukasi lingkungan melalui program penukaran sampah rumah tangga, serta penyediaan berbagai layanan kesehatan gratis yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta yang terdiri dari pegawai Museum dan Cagar Budaya yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Tak hanya menekankan aspek kesehatan dan lingkungan, Harmoni Sehat & Lestari juga menjadi wadah literasi keuangan yang memperkenalkan pentingnya perlindungan diri melalui asuransi, di mana para peserta diperkenalkan pada manfaat asuransi jiwa dan asuransi umum dalam menjaga stabilitas finansial pribadi dan keluarga.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari langkah nyata perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial korporat.

Di samping itu juga sekaligus mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan yang bijak sebagai bagian dari ketahanan sosial dan ekonomi.

"Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa kesehatan, literasi keuangan, dan kelestarian lingkungan adalah tiga hal yang saling berkaitan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah penting dalam menciptakan dampak yang lebih luas, dimulai dari penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan secara fisik dan finansial demi kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan,” ungkapnya.