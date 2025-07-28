Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Insurance Business Group Bersama BRI Gelar Cek Kesehatan Gratis di Museum Nasional 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |12:42 WIB
MNC Insurance Business Group Bersama BRI Gelar Cek Kesehatan Gratis di Museum Nasional 
MNC Insurance Business Group bersama BRI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance (MNC Life), PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) dan PT MNC Insurance Broker di bawah naungan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) di Museum Nasional Indonesia, Senin (28/7/2025).

Bertajuk Harmoni Sehat & Lestari: Sinergi untuk Kesehatan dan Lingkungan, program CSR ini menghadirkan seminar kesehatan, edukasi lingkungan melalui program penukaran sampah rumah tangga, serta penyediaan berbagai layanan kesehatan gratis yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta yang terdiri dari pegawai Museum dan Cagar Budaya yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Tak hanya menekankan aspek kesehatan dan lingkungan, Harmoni Sehat & Lestari juga menjadi wadah literasi keuangan yang memperkenalkan pentingnya perlindungan diri melalui asuransi, di mana para peserta diperkenalkan pada manfaat asuransi jiwa dan asuransi umum dalam menjaga stabilitas finansial pribadi dan keluarga.

Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari langkah nyata perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial korporat.

Di samping itu juga sekaligus mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan yang bijak sebagai bagian dari ketahanan sosial dan ekonomi.

"Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa kesehatan, literasi keuangan, dan kelestarian lingkungan adalah tiga hal yang saling berkaitan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah penting dalam menciptakan dampak yang lebih luas, dimulai dari penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan secara fisik dan finansial demi kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/320/3158186/mnc_insurance-XOdq_large.jpg
MNC Insurance Business Group Gelar SPARK 2025, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Cerdas Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153770/mnc_insurance-Df5M_large.jpg
MNC Insurance Perkuat Sistem Pengawasan dan Komitmen Tata Kelola 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151681/mnc_insurance-nVCA_large.jpg
MNC Insurance Perkuat Komitmen Layanan dan Tata Kelola di Seluruh Cabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/622/3124623/mnc_insurance-rV3Q_large.jpg
Mudik Lebaran Aman, MNC Insurance Hadirkan Asuransi Travel Mudik untuk Perlindungan Maksimal di Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/320/3109533/mnc_insurance-DyJk_large.jpg
Perkuat Relasi Agen, MNC Insurance Gelar Agency Kick Off 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/320/3078418/mnc-insurance-raih-penghargaan-the-best-performing-general-insurance-2024-B4TLbCPK96.jfif
MNC Insurance Raih Penghargaan The Best Performing General Insurance 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement