HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Cair Lagi di Agustus, BSU 2025 Rp600.000 Distop 

Rahma Anhar , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |06:09 WIB
Tak Cair Lagi di Agustus, BSU 2025 Rp600.000 Distop 
BSU Cair di Kantor Pos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para pekerja yang selama ini menantikan kelanjutan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000 namun kabar kurang baik justru didapat yaitu, BSU 2025 akan berakhir pada Agustus ini. 

Untuk menghadapi kuartal ketiga tahun 2025, pemerintah akan berkonsentrasi pada strategi stimulus ekonomi yang lebih luas.

Bantuan satu kali senilai Rp600.000 (masing-masing Rp300.000 per bulan) yang diberikan dari Juni hingga Juli 2025, yang dapat diterima di kantor pos hingga 31 Juli 2025, kini resmi dikeluarkan dari daftar insentif ekonomi yang akan datang.

Menurut Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, paket stimulus ekonomi yang diperluas yang akan diluncurkan pada September 2025 tidak akan lagi mencakup insentif berbasis tunai seperti BSU atau diskon tarif listrik. 

Sebaliknya, pemerintah akan memprioritaskan stimulus yang bertujuan untuk mendorong sektor riil dan mobilitas.

Pemerintah berencana memberikan stimulus yang lebih terfokus pada industri tertentu sebagai pengganti BSU. 

 

