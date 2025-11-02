Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Resmi Dihentikan, Ini Faktanya

JAKARTA - Pemerintah menegaskan tidak memperpanjang Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000. Dengan demikian, tidak ada lagi BSU 2025 tahap 2 hingga akhir tahun 2025.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi isu yang beredar soal pencairan BSU tahap 2 pada Oktober 2025.

Berikut ini Okezone sajikan fakta-fakta penyaluran BSU 2025 tidak diperpanjang dan resmi berakhir, Jakarta.

1. Penjelasan Menaker

Pemerintah memastikan Bantuan Subsidi Upah 2025 tidak diperpanjang. BSU 2025 hanya disalurkan pada periode Juni-Juli.

"Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II,” kata Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta.