MariCafe Coffee Candy, Cara Baru Nikmati Kopi Tanpa Seduh!

SEMARANG – Marifood resmi meluncurkan produk terbarunya MariCafe Coffee Candy. Inovasi permen kopi ini menyajikan sensasi kopi tanpa seduh dengan dorongan energi, cocok untuk kamu yang miliki segudang aktivitas harian.

CEO Marifood, Harjanto Halim mengatakan bahwa MariCafe menggunakan bubuk kopi asli yang dipadatkan menjadi permen berbentuk biji kopi. Inovasi ini hadir untuk gaya hidup masa kini yang serba praktis.

“MariCafe lahir dari kebutuhan masyarakat akan produk energi yang praktis, fun, dan relevan. Ini adalah cara baru menikmati kopi tanpa perlu diseduh, cukup digigit, dan rasakan semangatnya,” ujarnya.

Setiap butir mengandung 2 mg kafein, yakni setara 7 persen dari secangkir kopi 3-in-1, memungkinkan konsumen mengontrol asupan kafein sesuai kebutuhan. Tidak ada bahan stimulan tambahan, sehingga semuanya natural berasal dari kopi asli.

MariCafe Coffee Candy tersedia dalam tiga varian rasa favorit, antara lain yaitu:

1. Espresso: pengalaman kopi yang kuat dan intens

2. Mint: kesegaran ekstra, cocok untuk perjalanan jauh

3. Cappuccino: rasa creamy dan lembut yang memanjakan

CEO Marifood, Harjanto Halim. (Foto: dok Marifood)

Produk MariCafe melalui proses riset dan pengembangan yang panjang, lho! Bahkan sampai 1,5 tahun. Mulai dari proses formulasi, desain bentuk, hingga kemasan re-sealable yang mendukung konsumsi bertahap dan mengurangi limbah sekali pakai.