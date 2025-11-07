Advertisement
HOME FINANCE

ShopeePay Sambut 11.11 Berikan Gratis Biaya Admin hingga Bayar Cuma Seribu

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |11:04 WIB
ShopeePay Sambut 11.11 Berikan Gratis Biaya Admin hingga Bayar Cuma Seribu
ShopeePay 11.11 berikan Gratis Biaya Admin hingga Bayar Cuma Seribu. (Foto: dok ist)
JAKARTA - Shopee Indonesia ingin berkontribusi lebih di era serba digital saat ini, salah satunya melalui ShopeePay yang hadir untuk memberikan fasilitas keuangan untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam berbagai transaksi. ShopeePay memiliki fitur andalan yaitu gratis biaya admin, yang menjadikannya berbeda dari aplikasi digital lainnya. 

‎Selain memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi, ShopeePay hadir untuk membantu masyarakat lebih hemat. ShopeePay memberikan gratis admin untuk berbagai transaksi seperti topup, bayar tagihan, hingga tarik tunai. 

‎Untuk itu lah ShopeePay disebut sebagai dompet serba bisa. President Director ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari mengatakan, program yang diberikan bertujuan untuk mengajak masyarakat semakin melek dalam pembayaran digital. 

‎Menyambut 11.11, ShopeePay memberikan promo gratis admin 25 kali dalam sebulan hingga promo hanya bayar Rp1000 di berbagai merchant yang bekerja sama. Eka Nilam Dari menjelaskan, program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu pengguna namun juga para merchant. 

‎"Terhadap merchant-nya juga kita berusaha bekerja sama dengan sebanyak mungkin mitra-mitra yang memungkinkan untuk menerima pembayaran digital," ujarnya. 

ShopeePay 11.11 pembayaran digital
ShopeePay memberikan promo gratis admin 25 kali dalam sebulan. (Foto: dok ist)

