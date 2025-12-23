Berkolaborasi, Kemenekraf dan Canva Ekspresikan Ide Kreatif Jadi Visual Berbasis AI

JAKARTA — Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Canva menggelar workshop ‘Visual Hebat, Ide Jadi Nyata dengan Canva’. Kegiatan itu bertujuan memperkuat talenta kreatif dalam menerjemahkan ide menjadi visual yang komunikatif berbasis teknologi desain dan kecerdasan buatan (AI).

“Canva bukan hanya alat kerja, tetapi alat untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan nilai. Banyak ide kreatif tidak tersampaikan bukan karena kualitasnya, melainkan karena cara penyampaiannya belum tepat. Di sinilah peran visual menjadi krusial,” ujar Wamen Ekraf Irene Umar dalam acara yang digelar di Ballroom Thamrin Nine, Jakarta pada Selasa (23/12/2025).

Workshop ini menyoroti pentingnya penguasaan visual dan desain sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang semakin digital. Melalui sesi pengenalan dan praktik, peserta dibekali pemahaman tentang pemanfaatan Canva sebagai alat desain yang mudah diakses dan relevan bagi pelaku ekonomi kreatif lintas subsektor dalam menyampaikan ide secara efektif.

Wamen Ekraf Irene menekankan bahwa kemampuan memvisualisasikan gagasan merupakan fondasi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif yang semakin kompetitif dan berbasis teknologi.