HOME FINANCE HOT ISSUE

BCA Ungkap Jumlah Rekening Nganggur yang Diblokir PPATK, Dana Nasabah Aman?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |18:32 WIB
BCA Ungkap Jumlah Rekening Nganggur yang Diblokir PPATK, Dana Nasabah Aman?
Nasabah Rekening BCA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyatakan kepatuhannya terhadap kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemblokiran rekening dormant (tidak aktif).

BCA memastikan jumlah rekening yang diblokir bersifat dinamis dan akan terus berubah seiring proses komunikasi dengan PPATK.

Presiden Direktur Bank Central Asia, Hendra Lembong menjelaskan BCA mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh PPATK. Dia melihat kebijakan pemblokiran ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan kesadaran nasabah akan pentingnya menjaga keaktifan rekening demi menghindari risiko penyalahgunaan.

"Mengenai pemblokiran rekening dorman oleh PPATK tentu BCA mengikuti apa yang sudah silahnya apa ya ketentuan dari PPATK. Di mana pemblokiran ini diminta oleh PPATK dan saya rasa ini cukup bagus juga. Jadi kita ada kesempatan mengingatkan para nasabah rekening-rekening ini sebaiknya aktif. Karena kalau rekening ini dorman lama selalu ada risiko kalau ada yang memakai yang punya rekening tidak tahu," ujar Hendra dalam press conference BCA semester I 2025, Rabu (30/7/2025).

Terkait jumlah rekening yang diblokir, Hendra menekankan bahwa angka tersebut tidak statis.

 

Halaman:
1 2
