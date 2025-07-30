Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bisnis dan Kekayaan Justin Hubner, Bek Timnas Indonesia yang Baru Gabung ke Klub Fortuna Sittard

Rahma Anhar , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |18:42 WIB
JAKARTA – Bisnis dan kekayaan Justin Hubner, bek Timnas Indonesia yang baru bergabung ke klub Fortuna Sittard pada Juli 2025. Kontrak tiga tahun dengan bek naturalisasi Timnas Indonesia ini menandai babak baru dalam karier profesionalnya setelah dilepas Wolverhampton Wanderers.

Pemain kelahiran Den Bosch, Belanda, 14 September 2003 itu sebelumnya sempat dipinjamkan ke klub Jepang, Cerezo Osaka, pada 2024. Meski hanya mencatatkan enam penampilan di J1 League, pengalaman bermain di Asia tampaknya memberi nilai tambah dalam perkembangan kariernya.

Berikut Okezone telah merangkum informasinya, Rabu (30/7/2025). Sebelum resmi menjadi WNI pada Desember 2023, Hubner telah bermain untuk Timnas Indonesia kelompok usia. Dia bermain 18 kali untuk Timnas Senior Indonesia hingga Juni 2025, tetapi dia belum mencetak gol.

Nilai pasar Hubner saat ini adalah EUR300.000, atau sekitar Rp5,2 miliar (dengan kurs saat ini Rp17.500), menurut data dari situs Transfermarkt. Pemain berusia 21 tahun itu menunjukkan tren positif, meskipun angka ini terbilang moderat untuk pemain Eropa. Tidak ada informasi resmi yang dapat dikonfirmasi tentang kekayaan pribadi.

Sebagai referensi dari Salarysport, estimasi kekayaan Hubner saat dia tinggal di Wolverhampton adalah EUR205.660, atau sekitar Rp4,3 miliar, dengan gaji tahunan sekitar EUR57.200, atau sekitar Rp1,1 miliar. Namun, setelah pindah ke Fortuna Sittard, data ini belum diperbarui. Sementara itu, situs analisis media sosial Hafi.pro memperkirakan bahwa penghasilan media sosial Hubner dapat mencapai EUR1,1–1,7 juta per tahun atau setara dengan Rp19,2–29,7 miliar.

 

