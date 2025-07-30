Adu Kekayaan Konglomerat Pemilik RS Sri Dato Tahir dengan Konglomerat Singapura Li Xiting, Bak Bumi dan Langit

Kekayaan dua raksasa bisnis Asia, Dato Sri Tahir dari Indonesia dan Li Xiting dari Singapura. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Adu kekayaan konglomerat pemilik RS Sri Dato Tahir dengan konglomerat Singapura Li Xiting bagaikan bumi dan langit. Kekayaan dua raksasa bisnis Asia, Dato Sri Tahir dari Indonesia dan Li Xiting dari Singapura, memang sangat berbeda jauh.

Keduanya dikenal sebagai tokoh dermawan dan pelaku usaha di bidang kesehatan, namun perbedaan nilai kekayaan mereka sangat mencolok.

Dato Sri Tahir dikenal sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi. Dia tercatat sebagai pejabat terkaya di Indonesia berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023.

Dia melaporkan total kekayaan sebesar Rp9,3 triliun. Menurut Forbes tahun 2025, kekayaan keluarga Tahir mencapai USD 6,2 miliar atau sekitar Rp101,89 triliun (dengan kurs Rp16.435). Ini menjadikannya salah satu orang terkaya di Tanah Air.

Pengusaha yang mendirikan Mayapada Group ini memiliki kerajaan bisnis di sektor perbankan, asuransi, real estate, dan rumah sakit. Bank Mayapada menjadi tulang punggung usahanya dengan didukung kepemilikan properti di Indonesia dan Singapura. Tahir juga dikenal luas sebagai filantropis, termasuk lewat kolaborasinya dengan Yayasan Bill dan Melinda Gates untuk investasi kesehatan senilai USD 200 juta di Indonesia.

Sementara itu, dari negeri tetangga, nama Li Xiting menjadi orang terkaya di Singapura. Kekayaannya diperkirakan mencapai USD 13,1 miliar atau sekitar Rp215,29 triliun menurut Forbes 2025. Kekayaan Li melejit karena lonjakan permintaan alat kesehatan selama pandemi Covid-19. Dia adalah pendiri Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, perusahaan peralatan medis terbesar di China.

Mindray yang didirikan pada 1991 kini menjelma menjadi pemain global. Produknya dimulai dari ventilator hingga sistem infus. Ini menjadi andalan berbagai rumah sakit ternama dunia seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins.