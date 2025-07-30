Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Kekayaan Konglomerat Pemilik RS Sri Dato Tahir dengan Konglomerat Singapura Li Xiting, Bak Bumi dan Langit

Zefanya Hillary Siwalette , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |21:46 WIB
Adu Kekayaan Konglomerat Pemilik RS Sri Dato Tahir dengan Konglomerat Singapura Li Xiting, Bak Bumi dan Langit
Kekayaan dua raksasa bisnis Asia, Dato Sri Tahir dari Indonesia dan Li Xiting dari Singapura. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Adu kekayaan konglomerat pemilik RS Sri Dato Tahir dengan konglomerat Singapura Li Xiting bagaikan bumi dan langit. Kekayaan dua raksasa bisnis Asia, Dato Sri Tahir dari Indonesia dan Li Xiting dari Singapura, memang sangat berbeda jauh.

Keduanya dikenal sebagai tokoh dermawan dan pelaku usaha di bidang kesehatan, namun perbedaan nilai kekayaan mereka sangat mencolok.

Dato Sri Tahir dikenal sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi. Dia tercatat sebagai pejabat terkaya di Indonesia berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023.

Dia melaporkan total kekayaan sebesar Rp9,3 triliun. Menurut Forbes tahun 2025, kekayaan keluarga Tahir mencapai USD 6,2 miliar atau sekitar Rp101,89 triliun (dengan kurs Rp16.435). Ini menjadikannya salah satu orang terkaya di Tanah Air.

Pengusaha yang mendirikan Mayapada Group ini memiliki kerajaan bisnis di sektor perbankan, asuransi, real estate, dan rumah sakit. Bank Mayapada menjadi tulang punggung usahanya dengan didukung kepemilikan properti di Indonesia dan Singapura. Tahir juga dikenal luas sebagai filantropis, termasuk lewat kolaborasinya dengan Yayasan Bill dan Melinda Gates untuk investasi kesehatan senilai USD 200 juta di Indonesia.

Sementara itu, dari negeri tetangga, nama Li Xiting menjadi orang terkaya di Singapura. Kekayaannya diperkirakan mencapai USD 13,1 miliar atau sekitar Rp215,29 triliun menurut Forbes 2025. Kekayaan Li melejit karena lonjakan permintaan alat kesehatan selama pandemi Covid-19. Dia adalah pendiri Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, perusahaan peralatan medis terbesar di China.

Mindray yang didirikan pada 1991 kini menjelma menjadi pemain global. Produknya dimulai dari ventilator hingga sistem infus. Ini menjadi andalan berbagai rumah sakit ternama dunia seperti Mayo Clinic dan Johns Hopkins.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement