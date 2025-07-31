Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Netizen Ngamuk Rekening Diblokir PPATK: Nyusahin Mulu, Rakyat Nganggur Negara Tak Peduli

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |10:51 WIB
Netizen Ngamuk Rekening Diblokir PPATK: Nyusahin Mulu, Rakyat <i>Nganggur</i> Negara Tak Peduli
Netizen Ngamuk Rekening Diblokir PPATK: Nyusahin Mulu, Rakyat {Nganggur} Negara Tak Peduli (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Netizen mengamuk usai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening bank yang tidak aktif alias rekening menganggur selama tiga bulan hingga 12 bulan. Rekening bank tersebut masuk kategori rekening dormant.

PPATK menyatakan bahwa banyak rekening dormant yang disalahgunakan, seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Untuk itu PPATK beralasan perlu langkah antisipatif melalui penyitaan rekening. Hingga saat ini tercatat ada lebih dari 140 ribu rekening dormant yang tidak aktif hingga lebih dari 10 tahun dengan nilai mencapai Rp428,6 miliar. 

Rekening dormant adalah jenis rekening tabungan atau giro milik nasabah di bank yang tidak digunakan untuk transaksi apapun dalam jangka waktu tertentu, biasanya minimal tiga bulan hingga 12 bulan, 

Akun Instagram PPATK @ppatk_indonesia pun dibanjiri komentar pedas dari masyarakat. Berdasarkan pantauan, netizen yang menyebut aturan tersebut menyengsarakan. Tidak sedikit juga yang menyebut wacana pemblokiran akun nganggur sebagai bentuk keserakahan negara terhadap rakyatnya.

"Ada aja si bang nyusahin rakyat mulu ngasih makan ngga nyusahin iya,emng kalo ada uang di rekening harus tiap hari di pake gtu? siapa tau orng' nyimpen duit di rekening di pake pas kepepet doang bang yailah," tulis salah satu netizen.

"Kalau bikin kebijakan jangan nyusahin rakyat dong. Mending kalau prosesnya cepet untuk pembukaan rekening yang ditutup. Kalau saldo kosong sih ga masalah, tapi kalau ada saldo hasil nabung dengan susah payah tuh gimanaa? Tolol apa gimana sih?" sahut netizen lainnya.

"Yang jelas banyak yg keberatan pak . Kenapa membuat peratuan yg memberatkan rakyatnya. Kalian ini Sama saja merampok," timpal netizen lain.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3161989/ppatk-qRah_large.jpg
PPATK Bantah Blokir Rekening Ketua MUI Cholil Nafis Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160962/mensos-sd8L_large.png
Dana Bansos Rp2,1 Triliun Mengendap di Rekening Dormant, Mensos Temui PPATK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160952/rekening_bank-5yKm_large.jpg
PPATK Ungkap Pemerintah Punya Rekening Nganggur Rp530 Miliar, di Bank BUMN Rp169 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160912/ppatk-FOCY_large.png
122 Juta Rekening Kembali Dibuka, PPATK Pastikan Tak Ada Dana Nasabah yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/320/3160028/rekening_bank_diblokir-JWhi_large.jpg
Rekening Bank Tiba-Tiba Diblokir PPATK, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159494/rekening_bank_ngaggur-7vwl_large.jpg
PPATK Blokir Rekening Bank Nganggur 3 Bulan, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement